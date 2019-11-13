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رقم الخبر: 268120 تاريخ النشر: تشرين الثاني 13, 2019 الوقت: 14:21 الاقسام: رياضة  
يوتا جاز ينتفض في الثواني الأخيرة ويصعق نتس بدوري السلة الأمريكي

يوتا جاز ينتفض في الثواني الأخيرة ويصعق نتس بدوري السلة الأمريكي

سجل رودي جوبير، ثنائية عادلت النتيجة قبل 55.6 ثانية على النهاية ليعوض يوتا جاز، تأخره بفارق 15 نقطة، ويفوز (119-114) على بروكلين نتس، مساء الثلاثاء، ويظل بلا هزيمة على أرضه في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين هذا الموسم.

ورفع جاز رصيده إلى 6  انتصارات بدون هزيمة على أرضه في القسم الغربي بفضل ثنائيتين في الثواني الأخيرة عن طريق جوبير الذي سجل نقطتين أكمل بهما يوتا انتفاضته بعد تأخره (68-53) في النصف الأول من اللقاء.

ومنح جوبير، التقدم إلى يوتا بواقع (114-112) بعد أن سجل ثنائية قبل 91 ثانية على النهاية.

وبعد أن عادل دياندري جوردان، النتيجة (114-114) مع تبقي دقيقة واحدة، و15 ثانية، استخدم جوبير طول قامته ليسجل ثنائية الفوز.

وتصدر دونوفان ميتشل قائمة المسجلين برصيد 30 نقطة، وحقق جوبير رقمين مزدوجين إذ أحرز 18 نقطة واستحوذ على 15 كرة مرتدة.

وأضاف مايك كونلي 18 نقطة وأحرز إيمانويل مدياي وجيف جرين 15 و13 نقطة على الترتيب.

وجاء كايري إيرفينج في صدارة لاعبي نتس وسجل 27 نقطة وأضاف البديل سبنسر دينويدي 21 نقطة.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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