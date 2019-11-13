  • الأربعاء ١٥ ربیع الاول ١٤٤١
  • الأربعاء , نوفمبر 13, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 268118 تاريخ النشر: تشرين الثاني 13, 2019 الوقت: 13:42 الاقسام: اقتصاد  
الفاو تشيد بتعاون ايران بالمسح الزراعي عبر الاقمار الصناعية

الفاو تشيد بتعاون ايران بالمسح الزراعي عبر الاقمار الصناعية

أشادت منظمة الاغذية والزراعة "الفاو" التابعة لمنظمة الامم المتحدة، بتعاون ايران بمجال المسح الزراعي وتقديم المعلومات المباشرة حول المنتجات الزراعية.
وأوضحت المنظمة في تقريرها حول نتائج المرحلة الاولى من مشروع" تحسين انظمة المسح الزراعي في ايران عبر الاقمار الاصطناعية"، بانها اظهرت عملانية الافادة من صور الاقمار في تعزيز قدرات وزارة الزراعة الايرانية بهدف تجميع المعلومات بصورة مباشرة حول المنتجات الزراعية.
فأكد "دغلاس موتشوني" مسؤول وحدة احداثيات المواقع بمنظمة الفاو، أن المنظمة تتعاون مع ايران حول الافادة من التقنيات المتطورة في مجال المواقع لدعم تطوير الاساليب وووضع السياسات وظروف الاستثمار بغية التوصل للتنمية الزراعية المستدامة في ظل الظروف المناخية السائدة في ايران.
وأشار الى أن الحوادث المناخية المتكررة مثل السيول والجفاف والتجمد وآثارها المدمرة على المنتجات الزراعية تتطلب نظام مسح شامل ومنظم ودقيق.
 
 
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق-فارس
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 8/7051 sec