أشادت منظمة الاغذية والزراعة "الفاو" التابعة لمنظمة الامم المتحدة، بتعاون ايران بمجال المسح الزراعي وتقديم المعلومات المباشرة حول المنتجات الزراعية.

وأوضحت المنظمة في تقريرها حول نتائج المرحلة الاولى من مشروع" تحسين انظمة المسح الزراعي في ايران عبر الاقمار الاصطناعية"، بانها اظهرت عملانية الافادة من صور الاقمار في تعزيز قدرات وزارة الزراعة الايرانية بهدف تجميع المعلومات بصورة مباشرة حول المنتجات الزراعية.

فأكد "دغلاس موتشوني" مسؤول وحدة احداثيات المواقع بمنظمة الفاو، أن المنظمة تتعاون مع ايران حول الافادة من التقنيات المتطورة في مجال المواقع لدعم تطوير الاساليب وووضع السياسات وظروف الاستثمار بغية التوصل للتنمية الزراعية المستدامة في ظل الظروف المناخية السائدة في ايران.

وأشار الى أن الحوادث المناخية المتكررة مثل السيول والجفاف والتجمد وآثارها المدمرة على المنتجات الزراعية تتطلب نظام مسح شامل ومنظم ودقيق.