ذكر الاتحاد الدولي للفروسية، إن الفريق الكندي لقفز السدود قد يفقد مكانه في أولمبياد طوكيو 2020، بعد سقوط إحدى فارسات الفريق في اختبار للمنشطات وثبوت وجود مادة محظورة بعينتها.

وأشار الاتحاد الدولي في بيان على موقعه، أن عينة مأخوذة من الفارسة نيكول ووكر، في آخر أيام منافسات دورة الألعاب الأمريكية في أغسطس/آب الماضي، ظهرت إيجابية لمادة بنزويليكجونين.

ولهذا فرض الاتحاد الدولي للفروسية عقوبة إيقاف مبدئية على ووكر التي كانت ضمن الفريق الكندي لقفز السدود المؤلف من 4 أفراد، والذي احتل المركز الرابع في البطولة التي أقيمت في ليما، ليحجز مكانا له في أولمبياد طوكيو.

وقالت ووكر إنها لا تستخدم عقاقير غير مشروعة وإنها تعرضت لصدمة وهزة عنيفة، بعد أن سمعت الأخبار بشأن إيجابية العينة.

وأضافت في بيان "سواء في بيرو أو في أي بطولة أخرى، كنت على دراية بشكل دائم بإمكانية سحب عينة لفحصها ولن أعرض نفسي أبدا لتناول أي مادة يمكن أن تجعل عينتي إيجابية".

وتابعت "بذلنا جهدا ضخما من أجل المشاركة في الأولمبياد، ولم أكن لأقدم على أي فعل يهدد ذلك".