وصل ظهر الأربعاء طاقم طبي من ليفربول، للاطمئنان على النجم المصري، محمد صلاح، في معسكر منتخب بلاده بالإسكندرية.

ويستعد منتخب الفراعنة حاليا لمواجهة كينيا، بعد غد الخميس، على ملعب برج العرب، ضمن الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021.

وعلم أن النادي الإنجليزي قرر إرسال طاقمه الطبي، للوقوف على حالة اللاعب الذي تلقى ضربة في الكاحل، خلال مواجهة مانشستر سيتي الأخيرة، الأحد الماضي، في نفس موضع إصابته السابقة، التي تعرض لها أمام ليستر سيتي بالجولة الثامنة من البريميرليج.

ولم يسمح الوقت للجهاز الطبي للريدز، بفحص صلاح جيدًا، نظرًا لانضمامه سريعًا لمنتخب مصر، بعد المباراة التي شهدها ملعب أنفيلد، وفاز بها ليفربول (3-1).

وكان الجهاز الفني للمنتخب، قد أعلن الثلاثاء أن اللاعب لن يشارك في مباراتي كينيا وجزر القمر، بسبب الإصابة.