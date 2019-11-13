  • الأربعاء ١٥ ربیع الاول ١٤٤١
  • الأربعاء , نوفمبر 13, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 268113 تاريخ النشر: تشرين الثاني 13, 2019 الوقت: 11:37 الاقسام: رياضة  
ليفربول يرسل طاقمه الطبي لصلاح

ليفربول يرسل طاقمه الطبي لصلاح

وصل ظهر الأربعاء طاقم طبي من ليفربول، للاطمئنان على النجم المصري، محمد صلاح، في معسكر منتخب بلاده بالإسكندرية.

ويستعد منتخب الفراعنة حاليا لمواجهة كينيا، بعد غد الخميس، على ملعب برج العرب، ضمن الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021.

وعلم أن النادي الإنجليزي قرر إرسال طاقمه الطبي، للوقوف على حالة اللاعب الذي تلقى ضربة في الكاحل، خلال مواجهة مانشستر سيتي الأخيرة، الأحد الماضي، في نفس موضع إصابته السابقة، التي تعرض لها أمام ليستر سيتي بالجولة الثامنة من البريميرليج.

ولم يسمح الوقت للجهاز الطبي للريدز، بفحص صلاح جيدًا، نظرًا لانضمامه سريعًا لمنتخب مصر، بعد المباراة التي شهدها ملعب أنفيلد، وفاز بها ليفربول (3-1).

وكان الجهاز الفني للمنتخب، قد أعلن الثلاثاء أن اللاعب لن يشارك في مباراتي كينيا وجزر القمر، بسبب الإصابة.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الاخبار كووره
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/5539 sec