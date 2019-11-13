أعلن منتجو الكوكا في بوليفيا "التعبئة الوطنية"، مشددين على أنهم لا يعترفون بجانين آنييز التي نصّبت مؤخرا رئيسة للبلاد عوضا عن إيفو موراليس اللاجئ للمكسيك.

وصرّح أندرونيكو رودريغيز، نائب رئيس ستة اتحادات لمنتجي نبتة الكوكا: "نعلن تعبئة وطنية ضد الانقلاب الذي جرى في بلادنا، ونرفض السيدة آنييز التي نصّبت نفسها، ونطالب بتوحيد الجهود مع جميع المنظمات العامة. سنكون في الشوارع منذ الغد حتى لحظة عودة إيفو موراليس، وذلك لأن تفويض صلاحياته الدستورية ينتهي في 22 يناير".

وكان الرئيس البوليفي المستقيل إيفو موراليس بدأ مسيرته ضمن نقابة ممثلي مزارعي نبتة الكوكا التي توفر عائدات مالية كبيرة لمئات الآلاف من المزارعين والفقراء.

موراليس تولى السلطة عام 2006، وانتهج سياسة معادية للولايات المتحدة التي تضغط للقضاء على زراعة الكوكا لارتباطها بتجارة المخدرات في أمريكا اللاتينية.

يذكر أن بوليفيا من مصدري الكوكا إضافة إلى فول الصويا ومعادن مثل الذهب والفضة والزنك والرصاص.

البرازيل تعترف بالسناتور أنيز رئيسة مؤقتة لبوليفيا وهنأت وزارة الخارجية البرازيلية السناتور البوليفية جانين أنيز بتوليها منصب الرئاسة في بلادها، واعترفت بها رئيسة بالإنابة بعد استقالة الرئيس المنتخب إيفو موراليس ولجوئه إلى المكسيك. وكتبت الوزارة على تويتر: "تهنئ الحكومة البرازيلية السناتور جانين أنيز على توليها منصبها الدستوري لرئاسة بوليفيا". وشغلت أنيز منصب النائب الثاني لرئيس مجلس الشيوخ وقالت من على منصة البرلمان البوليفي: "سوف أتولى على الفور سلطات رئيس الدولة". وأوضح التلفزيون البوليفي أنها لم تنل ثقة البرلمان لأن النصاب لم يكتمل بغياب نواب من أنصار موراليس يشكلون ثلثي عدد نواب البرلمان، أي أن بغيابهم كان من المستحيل توفر النصاب القانوني اللازم لإضفاء الشرعية على استقالة الرئيس وشغل أنيز منصبه. ومن مهام أنيز الآن الإعلان عن انتخابات رئاسية وعامة مبكرة، فضلا عن تشكيل سلطات مؤقتة. وأعلن الرئيس البوليفي موراليس مع القيادة العليا للبلاد بأكملها استقالتهم يوم الأحد، بعد 19 يوما من الاحتجاجات التي فجرتها الأزمة السياسية التي بدأت بعد الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 20 أكتوبر، وتقول المعارضة أنها كانت مشوبة بالانتهاكات.