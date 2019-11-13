أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم مساء الثلاثاء، مشاركة المنتخب الأول في النسخة الرابعة والعشرين من كأس الخليج لكرة القدم، في قطر.

ووفقا للحساب الرسمي لاتحاد الكرة السعودي، عبر "تويتر"، فإن الموافقة على المشاركة في خليجي 24، جاءت بناء على تجديد الدعوة التي وجهها الاتحاد الخليجي لكرة القدم إلى الاتحاد السعودي، للمشاركة في البطولة الخليجية.

وتقام خليجي 24، خلال الفترة من 24 تشرين ثان/نوفمبر الحالي، وحتى السادس من كانون أول/ديسمبر المقبل، في الدوحة.

وكانت الإمارات والبحرين قد أعلنا في وقت سابق من يوم الثلاثاء، موافقتهما أيضا على المشاركة في البطولة.