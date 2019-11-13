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رقم الخبر: 268111 تاريخ النشر: تشرين الثاني 13, 2019 الوقت: 11:37 الاقسام: رياضة  
السعودية تعلن المشاركة في خليجي 24
التي ستقام في قطر ..

السعودية تعلن المشاركة في خليجي 24

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم مساء الثلاثاء، مشاركة المنتخب الأول في النسخة الرابعة والعشرين من كأس الخليج لكرة القدم، في قطر.

ووفقا للحساب الرسمي لاتحاد الكرة السعودي، عبر "تويتر"، فإن الموافقة على المشاركة في خليجي 24، جاءت بناء على تجديد الدعوة التي وجهها الاتحاد الخليجي لكرة القدم إلى الاتحاد السعودي، للمشاركة في البطولة الخليجية.

وتقام خليجي 24، خلال الفترة من 24 تشرين ثان/نوفمبر الحالي، وحتى السادس من كانون أول/ديسمبر المقبل، في الدوحة.

وكانت الإمارات والبحرين قد أعلنا في وقت سابق من يوم الثلاثاء، موافقتهما أيضا على المشاركة في البطولة.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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