قال توتو فولف، رئيس مرسيدس، اليوم الثلاثاء، إن الفريق سيستمر على الأرجح في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، بعد دخول تغييرات ضخمة حيز التنفيذ في 2021، لكن لا يمكن اعتبار ذلك شيئا مضمونا.

وفاز فريق شركة السيارات الألمانية بلقبي السائقين والصانعين، ست مرات متتالية، وهو إنجاز لا سابق له.

وسيكون الموسم القادم هو الأخير، قبل إجراء تغييرات فنية ومالية ورياضية ضخمة.

ولا تزال الفرق تتفاوض على اتفاق جديد مع مجموعة "ليبرتي ميديا"، صاحبة الحقوق التجارية، ليحل محل الاتفاق الذي ينتهي في 2020.

وأبلغ فولف، الذي يغيب عن سباق البرازيل الأسبوع المقبل للتعامل مع مسائل تجارية، موقع "موتور سبورت" على الإنترنت "كل شيء يشير إلى أننا مستمرون.. لكن هذا ليس مضمونا".

وتابع "نحن في منتصف مناقشات حول اتفاق جديد، بالإضافة إلى ذلك نحن نناقش تطور الرياضة، وما التأثير الذي سينتج عن ذلك".

وأضاف المسؤول النمساوي "إلى أين يتجه عالم السيارات؟ كيف ستكون فورمولا 1 منصة تكنولوجية وترفيهية؟ كعلامة تجارية كانت سيارتها الأولى سيارة سباق، هل نريد البقاء على هذه المنصة على المدى البعيد؟".

وتبدأ مرسيدس مشاركتها في سلسلة فورمولا ئي للسيارات الكهربائية، هذا العام.

وقال فولف إن في الوقت الذي أسست فيه فرق مثل فيراري، نجاح أعمالها على السباقات، هناك نموذج آخر يقول "مررنا بفترة ناجحة للغاية، لا يوجد شيء إضافي لنثبته، سنفعل شيئا آخر الآن.. كل هذه الإستراتيجيات جديرة بالاعتبار بالتأكيد".

وستزود مرسيدس ثلاثة فرق أخرى، هي مكلارين ووليامز وريسنج بوينت، بالمحركات اعتبارا من 2021.

وقال فولف إن ذلك أيضا قد يصبح في مهب الريح، مضيفا "سنشارك في هذه المنصة، أو لا نشارك على الإطلاق".