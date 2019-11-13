أعلن الإسباني ديفيد فيا، المحترف حاليًا في فيسيل كوبي الياباني الأربعاء، اعتزاله كرة القدم مع نهاية الموسم الحالي، في الدوري الياباني، أواخر هذا العام.

وأوضح فيا، خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة كوبي الواقعة غربي اليابان: "إنه قرار جاء بعد تفكير عميق، دائمًا ما كنت أقول إنني أفضل أن أترك كرة القدم قبل أن تتركني هي".

وأضاف "قررت أن هذا هو الوقت الأنسب للاعتزال"، مشيرًا إلى أنه قدم موسمًا جيدًا في اليابان، وسجَّل "عدد جيد من الأهداف".

وأكد أنه بدءًا من الآن سيخصص مزيدًا من الوقت لأمور أخرى، منها إدارة نادي نيويورك الذي أعلن الاستحواذ عليه.

وشدد فيا على أنه يتمنى إنهاء موسمه مع فيسيل "بأفضل طريقة ممكنة"، والتتويج بلقب كأس الإمبراطور؛ حيث سيلعب الفريق نصف نهائيه يوم 21 ديسمبر/كانون أول المقبل.

وأوضح "إذا تخطينا نصف النهائي، فاعتزالي سيكون يوم 2 يناير، وأتمنى أن نكون أبطالاً للكأس"، في إشارة لنهائي البطولة في أول أيام عام 2020.

كما أن آخر مباراة لفيسيل كوبي في بطولة الدوري ستكون يوم 7 ديسمبر/كانون أول في ملعبه أمام فريق جوبيلو.

من جانبه وجه مالك النادي، هيروشي ميكيتاني، الشكر لفيا على مجهوده الذي يبذله مع الفريق ووصفه بأنه "أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم اليابانية".

وكانت أبرز محطات المهاجم صاحب الـ37 عامًا مع فالنسيا من 2005، حتى 2010، ثم انتقاله إلى برشلونة حتى 2013 مقابل 40 مليون يورو.

وخاض فيا تجربة قصيرة أخرى في الدوري الإسباني رفقة أتلتيكو مدريد من 2013 وحتى 2014.

ومثل مهاجم فيسيل كوبي، منتخب إسبانيا من 2005 وحتى 2018، وحقق معه لقب كأس العالم 2010 ويورو 2008.

وعلى مستوى الأندية توج فيا بلقب الدوري الإسباني 3 مرات ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة.