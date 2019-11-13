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رقم الخبر: 268107 تاريخ النشر: تشرين الثاني 13, 2019 الوقت: 12:24 الاقسام: محليات  
"إرنا" تفوز بمنصب رئيس رابطة وكالات أنباء آسيا والمحيط الهادئ

"إرنا" تفوز بمنصب رئيس رابطة وكالات أنباء آسيا والمحيط الهادئ

فازت وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية الرسمية "إرنا"، بمنصب الرئيس الدوري لرابطة وكالات أنباء آسيا والمحيط الهادئ للفترة ما بين 2022 و 2025.
وشهد أعمال الاجتماع الـ17 للجمعية العامة للرابطة، والذي جاء بمشاركة 44 عضوا من 35 دولة، أيضا، توقيع "إعلان سيؤول"، من قبل أعضاء الرابطة، والحاضرين بصفة مراقب، على غرار المجلس العالمي لوكالات الأنباء "NAWC"، واتحاد وكالات أنباء البحر الأبيض المتوسط "AMAN"، والاتحاد الأطلسي لوكالات الأنباء الإفريقية "FAAPA".
وينص الإعلان، على تعزيز التعاون بين منسوبي وكالات الأنباء الموقعة عليه، باعتبارهم يؤدون أدوارا مسؤولة، إضافةً إلى العمل على حل المشاكل التي تواجههم.
وتأسست رابطة وكالات أنباء آسيا-المحيط الهادئ في عام 1961 بمبادرة من اليونسكو لتشجيع تبادل الأخبار الإقليمية، ويتم عقد اجتماعات الجمعية العامة الخاصة بها كل 3 سنوات.
 
 
 
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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