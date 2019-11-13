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رقم الخبر: 268105 تاريخ النشر: تشرين الثاني 13, 2019 الوقت: 12:23 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
إيران مستعدة للتعاون العلمي و التقني مع جميع الدول
مساعد رئيس الجمهورية في الشؤون العلمية والتقنية:

إيران مستعدة للتعاون العلمي و التقني مع جميع الدول

قال مساعد رئيس الجمهورية في الشوؤن العلمية والتقنية "سورنا ستاري" ، نظرا الى عزم حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية لتنمية التعاون الاستراتيجي مع مختلف الدول في مجال نشر الابداع هناك فرصة متاحة لتبادل القدرات العلمية والتقنية والكوادر الانسانية والمالية والاسواق في ايران.
وأشار ستاري أمس الثلاثاء في ملتقى التكنولوجيا الصينية المتطورة في بلدية شنجن إلى أن التبادل المفتوح للمنتجات والتقنيات المتقدمة على المستوى الدولي قد أتاح فرصة حيوية لمواجهة التحديات التي تواجهها المجتمعات وقال، إن تعاون الدول في مجال التنمية ونشر الإبداعات التكنولوجية تمثل قوة دافعة وراء الازدهار المتزايد للأمم وفي هذا الخصوص تسعى إيران دائما إلى استخدام الابداع كأداة لدعم نقل المجتمعات إلى الرخاء والتنمية .
وأضاف، إن بلادي يعبر عن عزمه لتوسيع التعاون الاستراتيجي في مجال نشر الإبداع وفي إطار المصالح المتبادلة .
وأكد ستاري أن تجارب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في استخدام العلم والتكنولوجيا لتلبية احتياجات البلاد في ظروف الحظر الأمريكي الجائر  المفروض عليه قدمت دروسا قيمة لمختلف الدول.
 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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