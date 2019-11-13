  • الأربعاء ١٥ ربیع الاول ١٤٤١
  • الأربعاء , نوفمبر 13, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 268104 تاريخ النشر: تشرين الثاني 13, 2019 الوقت: 12:22 الاقسام: ثقافة وفن  
الصين وكازاخستان تؤكدان على ضرورة تعزيز العلاقات مع ايران

الصين وكازاخستان تؤكدان على ضرورة تعزيز العلاقات مع ايران

اكد سفيرا الصين وكازاخستان لدى ايران على ضرورة تعزيز العلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية معتبران ان اقامة مهرجان القوميات الايرانية تعد خطوة مؤثرة لتقديم الثقافة الايرانية الاصيلة للمجتمع الدولي.
وفي مراسم افتتاح المهرجان الثالث عشر للقوميات الايرانية الذي اقيم في محافظة كلستان (شمال ايران) قال سفير الصين لدى ايران "جانغ هوا"  ان بامكان الدول المختلفة التي تشترك في التاريخ والثقافة ان تعزز علاقاتها في اطار التواصل الثقافي من خلال اقامة مثل هذه المهرجانات.
واعرب عن امله بان يساعد هذا المهرجان في تحسين الثقافة الايرانية القيمة والعريقة وتقديمها الى العالم مضيفا : ان علاقات البلدين ستتحسن من خلال تعرف الشعبين على ثقافتهما وتقاليدهما.
بدوره قال سفير كازاخستان في ايران "اسخت اورزباي" في المراسم ان مشاركة السفراء في المهرجان قد تكون فرصة جيدة للاعتراف بقدرات ايران الثقافية مضيفا ان نحو 5 الى 6 الاف شخص من القوميات الكازاخية یعیشون في محافظة کلستان الايرانية حاليا ونحن نشيد بحسن استضافة الجمهورية الاسلامية لهم.
واقيم المهرجام الثالث عشر للقوميات الايرانية مساء امس الثلاثاء في المقر الدائمي للمعارض الدولية بمدينة كركان بمشاركة فنانين من 29 محافظة و200 جناح للصناعات اليدوية والاغذية التقليدية وخيم العشائر وجمع من سفراء الدول الاجنبية والضيوف المحليين.
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 1/6512 sec