اكد سفيرا الصين وكازاخستان لدى ايران على ضرورة تعزيز العلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية معتبران ان اقامة مهرجان القوميات الايرانية تعد خطوة مؤثرة لتقديم الثقافة الايرانية الاصيلة للمجتمع الدولي.

وفي مراسم افتتاح المهرجان الثالث عشر للقوميات الايرانية الذي اقيم في محافظة كلستان (شمال ايران) قال سفير الصين لدى ايران "جانغ هوا" ان بامكان الدول المختلفة التي تشترك في التاريخ والثقافة ان تعزز علاقاتها في اطار التواصل الثقافي من خلال اقامة مثل هذه المهرجانات.

واعرب عن امله بان يساعد هذا المهرجان في تحسين الثقافة الايرانية القيمة والعريقة وتقديمها الى العالم مضيفا : ان علاقات البلدين ستتحسن من خلال تعرف الشعبين على ثقافتهما وتقاليدهما.

بدوره قال سفير كازاخستان في ايران "اسخت اورزباي" في المراسم ان مشاركة السفراء في المهرجان قد تكون فرصة جيدة للاعتراف بقدرات ايران الثقافية مضيفا ان نحو 5 الى 6 الاف شخص من القوميات الكازاخية یعیشون في محافظة کلستان الايرانية حاليا ونحن نشيد بحسن استضافة الجمهورية الاسلامية لهم.

واقيم المهرجام الثالث عشر للقوميات الايرانية مساء امس الثلاثاء في المقر الدائمي للمعارض الدولية بمدينة كركان بمشاركة فنانين من 29 محافظة و200 جناح للصناعات اليدوية والاغذية التقليدية وخيم العشائر وجمع من سفراء الدول الاجنبية والضيوف المحليين.