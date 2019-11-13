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رقم الخبر: 268103 تاريخ النشر: تشرين الثاني 13, 2019 الوقت: 12:22 الاقسام: محليات  
سفير ايران في جورجيا يدعو لتوقيع اتفاق امني بين البلدين

سفير ايران في جورجيا يدعو لتوقيع اتفاق امني بين البلدين

دعا السفير الايراني في تبليسي جواد قوام شهيدي للتوقيع على اتفاق في مجال الامن والشرطة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجورجيا.
جاء ذلك خلال لقاء السفير قوام شهيدي مع رئيس جهاز الامن القومي الجورجي غريغول ليفاشويلي، حيث جرى البحث حول مختلف القضايا المتعلقة برعايا البلدين وتوفير الارضية لدفاع المواطنين الايرانيين المنصف عن حقوقهم في الاقامة ورساميلهم، مؤكدا ضرورة التعاون الوثيق بين طهران وتبليسي.
واشار السفير الايراني الى التحديات القائمة في المنطقة وضرورة الحيلولة دون الجرائم المختلفة ومنها التطرف والارهاب والجرائم المنظمة وتهريب المخدرات ، داعيا للتوقيع على اتفاق للتعاون الامني والشرطي بين البلدين في القريب العاجل.
من جانبه اعرب رئيس جهاز الامن القومي الجورجي عن ثقته تجاه صون حقوق رعايا الدول الاخرى، داعيا الى التزام قوانين وضوابط بلاده التي تخوض تجربة المواكبة مع الاتحاد الاوروبي.
 
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مصدر الخبر: الوفاق-فارس
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