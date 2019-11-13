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رقم الخبر: 268102 تاريخ النشر: تشرين الثاني 13, 2019 الوقت: 12:22 الاقسام: محليات  
مسؤول برلماني يدعو لالغاء التنفيذ الطوعي للبروتوكول الاضافي

مسؤول برلماني يدعو لالغاء التنفيذ الطوعي للبروتوكول الاضافي

دعا المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي حسين نقوي حسيني الى الغاء التنفيذ الطوعي للبروتوكول الاضافي من قبل ايران.
وفي تصريح ادلى به لمراسل وكالة انباء "فارس" قال نقوي حسيني حول تنفيذ الخطوة الرابعة لخفض ايران التزاماتها النووية، لقد ركزنا في هذه الخطوة على زيادة انشطتنا في منشاة فوردو.
واضاف، ان منشاة فوردو تعد من المنشآت التي تحظى بالاهتمام وذات الحساسية العالية في مجال الطاقة النووية.
وتابع المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية، باعتقادي انه ينبغي ان نمضي في مسار خفض التزامات المراقبة في اطار خطوات خفض الالتزامات النووية، لان هذه القضية هي اكثر حساسية من انشطة المواقع النووية في البلاد.
واضاف، لقد كان من الافضل في تنفيذ خطوات خفض الالتزامات النووية ان نتجه نحو خفض التزامات المراقبة والغاء التنفيذ الطوعي للبروتوكول الاضافي.
وقال نقوي حسيني، انه حينما بدانا الخطوة الاولى في خفض الالتزامات النووية حبذا لو راى الطرف الاخر حزما اكبر منا في تنفيذ الخطوة الثانية وان يرى منا خطوات اقوى مرحلة بعد اخرى.
واعرب عن اعتقاده بان الخطوات المتخذة في سياق خفض الالتزامات النووية لم تكن حازمة وقوية كثيرا بحيث تدفع الطرف الاخر للتحرك من اجل تلبية مطالب ايران.
 
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مصدر الخبر: الوفاق-فارس
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