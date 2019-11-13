تواصل الطائرات الحربية قصفها لمجموعة من المواقع في مناطق مختلفة من قطاع غزة فيما ترد المقاومة بإطلاق مزيد من الرشقات الصاروخية نحو الداخل المحتل.

واستشهد فلسطيني واصيب اثنين في قصف على منطقة المغراقة وسط قطاع غزة نقلوا جميعا الى مشفى شهداء الاقصى.

قصفت طائرات الاحتلال الصهيوني من طراز اف ستة عشر بصاروخ واحد أرضا زراعية بحي تل الهوا غرب مدينة غزة ملحقة اضرارا مادية بعدد من المنازل التي تحطم زجاجها.

وقالت وزارة الصحة في غزة ان 10فلسطينين استشهدوا في اليوم الاول من العدوا ن على قطاع غزة والذي بدأه الاحتلال باغتيال القيادي في سرايا القدس بها ابو العطا وزوجته.

المقاومة ترد

وواصلت المقاومة الفلسطينية اطلاق صواريخها صباح اليوم صوب عسقلان على بعد 15 كليو من قطاع غزة ونيتيفوت وسديروت في محيط غلاف غزة فيما دوت صافرات الانذار في القدس المحتلة.

وقصفت المقاومة تجمعا لاليات الاحتلال داخل معبر بيت حانون ايرز شمال القطاع.

وقررت سلطات الاحتلال تعطيل المدارس في محيط 40 كيلو متر من القطاع ووقف حركة القطارات.