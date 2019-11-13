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رقم الخبر: 268092 تاريخ النشر: تشرين الثاني 13, 2019 الوقت: 09:50 الاقسام: رياضة  
المنتخب الايراني يفوز على نظيره التركماني بنتيجة 90 - 46
خلال بطولة الكبادي الدولية للشباب في جزيرة كيش؛

المنتخب الايراني يفوز على نظيره التركماني بنتيجة 90 - 46

سجّل منتخب الشباب الايراني لرياضة الكبادي يوم الثلاثاء، ثاني فوز له خلال بطولة العالم المقامة في جزيرة كيش (جنوب ايران)، امام غريمه من جمهورية تركمانستان.

وسجل منتخب الشباب الايراني خلال الشوط الاول من هذه المباراة 41 نقطة مقابل 22؛ كما استطاع في الشوط الثاني ان يفوز على غريمه التركماني بنتيجة 90- 46.  

وفي مباراته الاولى ضمن بطولة الشباب العالمية لرياضة الكبادي بجزيرة كيش، استطاع المنتخب الايراني ايضا ان يسجل فوزا آخر وذلك على منافسه التايلاندي بنتيجة 60 – 19، وسيواجه الشباب الايرانيون في لقائهم الثالث المنتخب الماليزي في اطار هذه المنافسات.

وبدأت بطولة الشباب العالمية لرياضة الكبادي منذ يوم الاثنين باستضافة ايران (في كيش) وتستمر لغاية 16 تشرين الثاني / نوفمبر الحالي.

 

 

 
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مصدر الخبر: ارنا للانباء
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