اعلن مساعد الشؤون الثقافية لمنظمة الاعلام الاسلامي في محافظة ايلام حجة الاسلام حشمت الله رستمي بان سماحة قائد الثورة الاسلامية يثمن استضافة اهالي مدينة مهران لزوار اربعينية الامام الحسين والخدمات التي يقدمونها لهم.

وقال حجة الاسلام رستمي في تصريح ادلى به لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء "ارنا" الثلاثاء، انه وبغية تقدير هذه الجهود والخدمات، سيتم خلال الاسبوع الجاري توزيع 5 الاف رزمة ثقافية مهداة من قائد الثورة الاسلامية بين اهالي المدينة.

واضاف، ان هذه الرزم الثقافية سيتم توزيعها من قبل 120 شخصا بين اهالي المدينة.

وتابع رستمي، انه فضلا عن هذه الرزم الثقافية سيتم ايضا توزيع شهادات تقدير موجهة من قائد الثورة لتثمين خدمات اهالي مدينة مهران خلال ايام الاربعين.

يذكر ان مدينة مهران الواقعة على بعد 85 كم من مركز محافظة ايلام تعد من اهم المعابر الحدودية مع العراق وشهدت خلال زيارة الاربعين للعام الجاري عبور 6 ملايين زائر وهو العدد الاكبر من بين جميع المعابر.