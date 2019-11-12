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رقم الخبر: 268085 تاريخ النشر: تشرين الثاني 12, 2019 الوقت: 20:14 الاقسام: عربيات  
خمسة شهداء وعشرات الجرحى في تواصل القصف الصهيوني على قطاع غزة

خمسة شهداء وعشرات الجرحى في تواصل القصف الصهيوني على قطاع غزة

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين الى خمسة واصيب 25 اخرین بجروح في العدوان الصهيوني المتواصل منذ ساعات الفجر على قطاع غزة.

واعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد المقاوم في سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الاسلامي ابراهيم الضابوس 26 عام متأثرا بجراج اصيب بها ظهر اليوم في قصف على بلدة بيت لاهيا ادى ايضا لاستشهاد الشاب محمد حمودة.
وكان الشاب زكي غنام 25 عاما استشهد في قصف صهيوني استهدف مجموعة من المقاومين واصيب ثلاثة اخرين في قصف استهدفهم في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
وشن طيران الاحتلال عدة غارات على مناطق مختلفة في قطاع غزة واستهدف حي المنارة بخانيونس وشققا سكنية بمدينة غزة وبلدة بيت حانون ورفح جنوب القطاع
وبدأ التصعيد باغتيال القائد في سرايا القدس بهاء ابو العطا 42 عاما وزوجته اسماء اضافة الى اصابة اربعة من أولاده.
وتواصل المقاومة الفلسطينية قصف المستوطنات والمدن الاسرائيلية حيث اكد مصدر في المقاومة ارتفاع عدد الصواريخ الى اكثر من مئة وخمسين صاروخا شملت تل ابيب والخضيرة وعسقلان وسديدروت.

 
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