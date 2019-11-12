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رقم الخبر: 268081 تاريخ النشر: تشرين الثاني 12, 2019 الوقت: 17:57 الاقسام: اقتصاد  
المركزي الإيراني: تغطية واردات السلع الإساسية بـ24 مليار دولار

المركزي الإيراني: تغطية واردات السلع الإساسية بـ24 مليار دولار

أعلن محافظ البنك المركزي الايراني، عبدالناصر همتي، عن تغطية واردات السلع الأساسية بأكثر من 24 مليار دولار منذ 21 مارس/ آذار 2019 حتى الآن.

وکتب همتي، الثلاثاء، في تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن الشركات الصناعية المدرجة على البورصة والتي تشكل 50 بالمئة من القطاع الصناعي، حققت نمواً بنسبة 8ر1 بالمئة في الشهر الايراني المنتهي 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 على أساس شهري، وهذا يعكس النمو المضطرد للقطاع غير النفطي في البلاد.

 

 
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