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رقم الخبر: 268080 تاريخ النشر: تشرين الثاني 12, 2019 الوقت: 17:56 الاقسام: اقتصاد  
إنجاز مشروع سکكي جديد جنوب شرق البلاد

إنجاز مشروع سکكي جديد جنوب شرق البلاد

يتم العمل على إنجاز مشروع سکكي جديد في محافظة سيستان وبلوشستان (جنوب شرق ايران) لربط ميناء جابهار بمدينة زاهدان مركز المحافظة.

وقال المدير التنفيذي لمنظمة منطقة جابهار التجارية الصناعية الحرة عبدالرحيم كردي: إن المشروع السككي الجديد حقق تقدماً بنسبة 60 بالمئة لحد الآن. وأضاف: ان مشروع سكة حديد زاهدان - جابهار حاز على ترخيص بإنفاق 300 مليون دولار من صندوق التنمية الوطنية. وتابع: إن قائد الثورة وصف سواحل مكران (جنوب شرق ايران) بالكنز الخفي، ودعا الى تنمية هذه المنطقة بمختلف السبل.

ونوه كردي الى أن ايران تستطيع ربط أسواق أفغانستان وبلدان الكومنولوث المستقلة والقوقاز وروسيا وشرق أوروبا وأفريقيا وشرق وجنوب شرق آسيا ببعضها البعض عبر ميناء جابهار. ولفت الى أن المشروع السككي الجديد سيكتمل في عام 2021، كما سيتم إنشاء مطار فيها.

 
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