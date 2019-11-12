أكدت رئيسة مجموعة المعادن والصناعات التعدينية عن تصدير 8ر15 مليون طن من المنتجات التعدينية والمعدنية بقيمة 891ر3 مليار دولار في 6 شهور خلال فترة 21 مارس/ آذار حتى 22 سبتمبر/ أيلول 2019.

وأضافت إلهه مكري، في تصريح لها يوم الاثنين، ان الصادرات سجلت نمواً سعرياً بنسبة 7ر11 بالمئة وكمياً 3ر27 بالمئة عن الفترة المناظرة 2018. وأوضحت ان سبائك الصلب تصدرت قائمة المنتجات المعدنية المصدرة بحجم 166ر3 مليون طن بقيمة 198ر1 مليار دولار تلاها مركّز الحديد بقيمة 617 مليون دولار والمنتجات الصلبية الطويلة بـ575 مليون دولار.

وأشارت مكري الى أن الصادرات شهدت زيادة للصين وأندونيسيا وغانا وباكستان وتركيا؛ مبينة أن الصادرات للصين سجلت 202ر1 مليار دولار، وللعراق 454 مليون دولار، وأندونيسيا 422 مليون دولار، وتايلندا 302 مليون دولار، وتركيا 296 مليون دولار، وأفغانستان 174 مليون دولار، والإمارات 144 مليون دولار، وعمان 125 مليون دولار.