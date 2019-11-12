أعلن مساعد وزير الطرق وبناء المدن الايراني، خير الله خادمي، ان إكتمال مشروع طريق ميانة - بستان آباد - تبريز السككي بمحافظة آذربايجان الشرقية (شمال غرب) سيؤدي الى التسريع في عملية ترانزيت صادرات السلع الى دول أوروبا.

وفي تصريح له يوم الاثنين، أضاف خادمي: ان عملية وضع القضبان الحديدية على هذا الطريق السككي بدأت، ونحن على وشك إنجاز المباني الفنية للمشروع. ولفت الى أن طريق ميانة - بستان آباد - تبريز السككي هو الأول من نوعه الذي يتم خلاله ومنذ بدء عملية التنفيذ، إنشاء طريقي الذهاب والعودة بصورة متزامنة.

وأضاف مساعد وزير الطرق واعمار المدن: انه نظراً لحجم الإجراءات ذات الصلة بعملية تنفيذ مشروع طريق ميانة - بستان آباد السككي وأهميته لدى محافظة آذربايجان الشرقية وسائر المناطق شمال غربي البلاد، فقد تم تقسيم هذه العملية الى مرحلتين. وأوضح انه سيتم خلال المرحلة الأولى لهذا المشروع بدءاً من ميانة ومروراً بمدينة بستان آباد، سيتم إنجاز طريق سككي بمسافة تبلغ 132 كم، وخلال المرحلة الثانية وصولاً الى مدينة تبريز سيتم تثبيت طريق سككي بمسافة 44 كم. وتوقع مساعد وزير الطرق إنجاز المرحلة الثانية من هذا المشروع خلال العام القادم.

وحول فوائد المشروع، لفت خادمي الى أن طريق ميانة - بستان آباد - تبريز السككي سيتيح إمكانية الوصول الى الأراضي التركية، وبالتالي يسهم في تسريع عملية ترانزيت الصادرات الى أوروبا.