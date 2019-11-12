أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، علي شمخاني، بان قدرة الثورة الاسلامية التعبوية جعلت واشنطن في تخبط إستراتيجي.

وفي كلمة له الثلاثاء خلال إفتتاح ملتقى إستخبارات الحرس الثوري في طهران، إستعرض شمخاني أحدث التطورات الأمنية الحديثة على مستوى المنطقة والمجتمع الدولي.

واعتبر ظهور الجمهورية الاسلامية الايرانية كدولة شعبية ومقتدرة في النظام الدولي تطوراً لافتا في تعيين حدود الاقتدار الحديث، وقال: إن إيجاد الاستقرار الداخلي وانتاج القدرة الدفاعية الوطنية والوصول الى قدرة العمق الاستراتيجي والتقدم في التكنولوجيا الحديثة والنووية، قد أدت خلال العقود الأربعة الأخيرة الى تعزيز دور وتأثير ايران في المعادلات الاقليمية والعالمية.

وأشار أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الى قدرة الجمهورية الاسلامية الايرانية في اجهاض إستراتيجيات اميركا في غرب وشرق آسيا ودعمها للكيان الصهيوني وبناء نظام القطب الواحد في العالم، وأضاف: إن القدرة التعبوية للثورة الاسلامية اذ أجهضت استراتيجية اميركا في إيجاد واستغلال فتنة داعش للحيلولة دون إنتشار أمواج الصحوة الاسلامية، قد جعلت واشنطن في تخبط استراتيجي أيضاً.

ووصف دور ومكانة الأجهزة الاستخبارية خاصة منظمة استخبارات الحرس الثوري في تحقيق النجاحات الباهرة للجمهورية الاسلامية الايرانية بأنها مهمة جدا وحاسمة، وأضاف: لحسن الحظ ان الخبرات المكتسبة من الحرب (1980-1988) والتصدي للزمر المعادية للثورة في الداخل ومواجهة العمليات المعقدة لأجهزة الاستخبارات الاجنبية، قد أوصلت أجهزة الاستخبارات في الجمهورية الاسلامية الايرانية الى مستوى مقبول من الجهوزية والمهارة المهنية.

واضاف: إن نطاق أداء الاستخبارات أضحى اليوم يتجاوز مسألة الدعم لقسم العمليات وان أداء الدور المستقل والعملاني من قبل أجهزة الاستخبارات قد تحول اليوم الى ضرورة لا بد منها.

وأشاد شمخاني في ختام تصريحه بالأنشطة والجهود القيمة لمنظمة إستخبارات الحرس الثوري في كشف واحباط المؤامرات الخارجية والتصدي للمناهضين للثورة في الداخل.