قال وزير الصناعة والتعدين والتجارة رضا رحماني: ان إنتاج الصلب في ايران سجل نمواً خلال السنوات الأخيرة ليبلغ اليوم المركز العاشر عالمياً بعد أن كان في المركز الثالث عشر.

وفي تصريح له يوم الاثنين، على هامش تدشين مصنع إنتاج الصلب بمدينة بافت في محافظة كرمان (جنوب شرق)، أضاف رحماني: ان 70 بالمئة من أجهزة إنتاج الصلب في هذه المدينة مصنعة محلياً وعلى أيدي القوى الوطنية، ويتم تصديرها الى خارج البلاد.

وبحسب وزير الصناعة، فقد سجل إنتاج الصلب نمواً بنسبة 5ر3 بالمئة في العالم؛ لكن ايران تمكنت من تحقيق نمو بنسبة 5ر6 بالمئة، وذلك رغم أنها كانت في المركز الثالث عشر عالمياً. وتابع: ان 62 بالمئة من إجمالي حجم إنتاج الصلب في الشرق الأوسط يتم في الجمهورية الاسلامية الايرانية؛ مضيفاً: نحن وضعنا برامج تفصيلية في هذا الخصوص.

هذا واستطاع مجمع نطنز الصناعي لإنتاج الحديد والصلب تصدير منتجاته الى 16 بلداً. وقال محافظ اصفهان (وسط ايران)، عباس رضائي، في تصريح أدلى به أمس الثلاثاء على هامش تفقده لمجمع نطنز الصناعي: إن مشروع تشييد مصنع جديد لإنتاج الصلب والحديد في المحافظة سيتم تدشينه أيضاً، ما يوفر 500 فرصة عمل جديدة في البلاد. وأضاف: ان تنمية الوحدات الإنتاجية في البلاد سيعود بالمنفعة وزيادة عوائد العملة الأجنبية.

في سياق آخر، أشار رضائي الى زياراته التفقدية للوحدات الإنتاجية في المحافظة؛ موضحاً أنها أثمرت عن تحقيق 81 بالمئة من تطلعات المدراء وهو مايبعث على الأمل.

يشار الى أن محافظة اصفهان تضم مصنعاً آخر لإنتاج الصلب وهو مجمع مباركة والذي يصدر منتجاته الى عشرات البلدان في العالم أيضاً.