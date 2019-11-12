  • الثلاثاء ١٤ ربیع الاول ١٤٤١
  • الثلاثاء , نوفمبر 12, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 268067 تاريخ النشر: تشرين الثاني 12, 2019 الوقت: 17:43 الاقسام: دوليات  
بيونغ يانغ تتهم واشنطن بالسعي للهيمنة العسكرية على شمال شرق آسيا

بيونغ يانغ تتهم واشنطن بالسعي للهيمنة العسكرية على شمال شرق آسيا

انتقد موقع الدعاية الكوري الشمالي أوري مينجوك كيري، الثلاثاء الولايات المتحدة، وأكد أنها تسعى للتواجد في كوريا الجنوبية بهدف الهيمنة العسكرية على شمال شرق آسيا، وإعداد الجيش الكوري الجنوبي بإجراء التدريبات المشتركة لغزو الشمال، فضلا أن وجود هذه القوات يشكل تهديدا خطيرا للسلام في شبه الجزيرة الكورية والعالم.

وذكر الموقع أن إعلان بانمونجوم، وإعلان بيونغ يانغ المشترك والاتفاق العسكري بين الكوريتين في العام الماضي بمثابة إعلان بعدم حدوث اعتداءات بين الكوريتين، مؤكدا أن تبريرات تمركز القوات الأمريكية في الجنوب لم يعد لها وجود.

وأوضح أن مفاوضات تقاسم تكلفة الدفاع بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تنتهك إعلان عدم الاعتداء بين الكوريتين، مشيرا إلى أن الحكومة الكورية الجنوبية لا تتخذ موقفا قويا ضد المطالبة غير المعقولة من واشنطن بزيادة حادة في حصة سول في تكاليف الدفاع، وتدعو القوى المحافظة في الجنوب إلى عدم معارضة الولايات المتحدة، مما يعد خيانة للبلاد وعارا عليها .

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0639 sec