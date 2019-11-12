  • الثلاثاء ١٤ ربیع الاول ١٤٤١
  • الثلاثاء , نوفمبر 12, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 268066 تاريخ النشر: تشرين الثاني 12, 2019 الوقت: 17:18 الاقسام: دوليات  
15 قتيلا وأكثر من 40 جريحاً بتصادم قطارين شرقي بنغلادش

15 قتيلا وأكثر من 40 جريحاً بتصادم قطارين شرقي بنغلادش

قتل 15 شخصا، وأصيب أكثر من 40 آخرين، في حادث تصام قطارين وقع في شرق بنغلادش، في ساعة مبكرة من يوم الثلاثاء.

ووقع الحادث عندما اصطدم قطار كان متجها إلى مدينة شيتاغونغ الساحلية، مع قطار كان متجها إلى العاصمة دكا في الثالثة صباحا، في برامانباريا، التي تبعد حوالي 100 كيلومتر شرقي العاصمة. وأسفر التصادم عن تدمير 3 من عربات القطار المتجه إلى شيتاغونغ، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز"، فيما أظهر مقطع فيديو الدمار الذي حل بعربات القطارين.

وقال حاكم منطقة برامانباريا، حياة الدولة خان: "انتشلت إلى الآن 15 جثة"، محذرا من أن عدد القتلى قد يرتفع مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ، التي يشترك فيها مسؤولون من إدارة الإطفاء والشرطة وحرس الحدود والجيش.

وتابع: "أصيب أكثر من 40 شخصا ونقلوا إلى مستشفيات"، موضحا أن بعض المصابين في حالة حرجة.

وكان معظم الركاب نائمين وقت وقوع الحادث. ولم يتضح على الفور كيف أصبح القطاران على المسار نفسه، إلا أن الحكومة أمرت بإجراء تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

وحوادث القطارات في بنغلادش كثيرة التكرار نسبيا، وكثير منها يقع عند تقاطعات لا تخضع للإشراف، وأيضا بسبب الحالة السيئة لمسارات السكك الحديدية.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الاخبار متعلقة
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 4/0214 sec