ذكرت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية أن فريق ليفربول يخشى تطوّر إصابة نجمه المصري محمد صلاح في الكاحل خلال الفترة المقبلة خصوصًا في مشاركته برفقة منتخب بلاده في تصفيات أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

وأصيب النجم المصري محمد صلاح خلال الشوط الأول من لقاء مانشستر سيتي الأخير لكنه أكمل المواجهة بعد تلقيه العلاج وتم تغييره في الدقيقة الـ 87 ليدخل جو غوميز بديلًا.

وحسب الصحيفة فالنجم المصري شوهد يضع الثلج على موقع الإصابة وهو ما يثير مخاوف فريقه من احتمال تفاقمها في اللقاءات المقبلة.

وكان محمد صلاح تعرَّض لإصابة في الكاحل بعد تدخل لاعب ليستر سيتي حمزة تشودري في لقاء الفريقين يوم الـ5 من تشرين الأول الماضي.

وأصر محمد صلاح على الالتحاق بمنتخب مصر حيث سيواجه كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم أفريقيا 2021 المقررة في الكاميرون، وكان غاب عن الفترة الدولية السابقة في تشرين الأول.

وحسب الصحيفة فمحمد صلاح سيجري فحوصات طبية برفقة المنتخب المصري وفي حال ظهور مشاكل في الكاحل ففريق ليفربول سيبعث طاقمًا طبيًّا لعلاجه ومتابعة حالته الصحية.