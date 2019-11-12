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رقم الخبر: 268063 تاريخ النشر: تشرين الثاني 12, 2019 الوقت: 17:45 الاقسام: منوعات  
منزل متنقل لمستكشفي القارة القطبية والقمر

منزل متنقل لمستكشفي القارة القطبية والقمر

عرضت اليابان منزلاً تجريبياً متنقلاً مخصصاً للباحثين في القطب الجنوبي، يمكن استخدامه مستقبلاً على سطح القمر كمحطة قمرية مأهولة.

وعرض المعهد الياباني للبحوث القطبية في تاتيكاو بضواحي طوكيو، النموذج التجريبي للبيت المتنقل المقاوم للرياح الشديدة والبرد القارس، وتشترك في هذا المشروع إلى جانب المعهد، شركة «ميساوا»، ووكالة بحوث الفضاء اليابانية (JAXA)، على حد قول ممثل المعهد، الذي أضاف إن هذا المنزل عبارة عن حاوية مكعبة الشكل، مركبة من وحدات أبعادها 3X6 أمتار.

ويمكن تحريكها بواسطة مجنزرة على زلاجات في القطب وعلى سطح القمر. ويتكوّن المنزل من وحدتين، ومساحته 33 متراً مربعاً. وجدران المنزل الخشبيّة مطلية بمادة «Galvalume»، لتحمل درجات الحرارة السلبية إلى ناقص 45.3 درجة مئوية، ورياح شديدة سرعتها 61.2 متر في الثانية.

وتقوم البطاريات الشمسية بتخزين الطاقة والحرارة للحفاظ على الدفء في الداخل.

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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