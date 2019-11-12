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رقم الخبر: 268061 تاريخ النشر: تشرين الثاني 12, 2019 الوقت: 17:40 الاقسام: رياضة  
كومباني يعتقد أن مانشستر سيتي لا يحتاج إلى ضم مدافع جديد

كومباني يعتقد أن مانشستر سيتي لا يحتاج إلى ضم مدافع جديد

قال فينسن كومباني قائد مانشستر سيتي السابق إن البدائل الدفاعية في فريقه السابق تبدو قليلة هذا الموسم لكنه يعتقد أن النادي لا يحتاج إلى التعاقد مع مدافع جديد في يناير كانون الثاني حتى يعود للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ولم يضم سيتي مدافعا بديلا بعد رحيل قلب الدفاع كومباني إلى أندرلخت في مايو أيار الماضي بينما خسر بطل إنجلترا جهود إيمريك لابورت بسبب إصابة طويلة المدى.

وبات فرناندينيو لاعب الوسط يلعب في مركز قلب الدفاع إلى جانب جون ستونز في المباريات الأخيرة لكن عانى الثنائي كثيرا خلال الهزيمة 3-1 أمام ليفربول في أنفيلد يوم الأحد الماضي.

وقال كومباني لشبكة سكاي سبورتس ”لا أعتقد أنه يحتاج إلى ضم مدافع آخر.

”أفضل طريقة لسيتي في الدفاع في الماضي كانت الهجوم. لا يوجد سبب لتغيير ذلك. بمجرد أن يبدأ الفريق في تقديم أفضل مستوياته فإني مقتنع أنه سيحقق انتصارات عديدة“.

وعزز ليفربول تصدره للدوري بفارق تسع نقاط عن سيتي الذي تراجع إلى المركز الرابع لكن كومباني يعتقد أن ناديه السابق يستطيع تحقيق انتفاضة وحصد لقب الدوري للموسم الثالث على التوالي.

وقال كومباني ”هناك الكثير من الأمور الإيجابية يمكن ذكرها عن هذا الفريق (ليفربول) لكني لا أزال أثق أن مانشستر سيتي في موقف يصب التاريخ الحديث في مصلحته“.

 
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مصدر الخبر: رويترز
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