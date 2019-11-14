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رقم الخبر: 268059 تاريخ النشر: تشرين الثاني 12, 2019 الوقت: 17:43 الاقسام: منوعات  
كشف رموز غامضة في كهف

كشف رموز غامضة في كهف

نجحت تقنية مسح ضوئي ثلاثي الأبعاد، ابتكرها باحثون في جامعة شيفيلد هالام بإنجلترا في كشف العلامات الغامضة، المحفورة على جدران كهف أثري عمره 60 ألف عام على الحدود بين نوتنجهام ودربيشاير، ولم يكن ممكناً الوصول إلى العلامات المعروفة باسم «الرموز السحرية» حيث كانت مخفية عن الأنظار في غرفة يتعذّر الوصول إليها من الكهف.

 لكن العلماء تمكنوا من إعادتها إلى الحياة بفضل تقنية المسح الضوئي الجديد وإنشاء جولة افتراضية للمشهد الرائع.

وتستخدم التقنية الجديدة المسح الضوئي LIDAR، التي تعتمد الكشف عن الضوء وقياسه، لإنشاء خرائط ثلاثية الأبعاد للعلامات الغامضة، ما يؤدّي إلى إنشاء كهف افتراضي يجعل العلامات في متناول الجمهور والعلماء.

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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