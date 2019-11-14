كشف رموز غامضة في كهف نجحت تقنية مسح ضوئي ثلاثي الأبعاد، ابتكرها باحثون في جامعة شيفيلد هالام بإنجلترا في كشف العلامات الغامضة، المحفورة على جدران كهف أثري عمره 60 ألف عام على الحدود بين نوتنجهام ودربيشاير، ولم يكن ممكناً الوصول إلى العلامات المعروفة باسم «الرموز السحرية» حيث كانت مخفية عن الأنظار في غرفة يتعذّر الوصول إليها من الكهف.