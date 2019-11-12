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رقم الخبر: 268058 تاريخ النشر: تشرين الثاني 12, 2019 الوقت: 17:40 الاقسام: رياضة  
الرميات الثلاثية تقود جاز لإلحاق هزيمة جديدة بوريورز

الرميات الثلاثية تقود جاز لإلحاق هزيمة جديدة بوريورز

اشترك مايك كونلي ودونوفان ميتشل في تسجيل ست رميات ثلاثية في خمس دقائق بالربع الثاني ليفوز يوتا جاز 122-108 على جولدن ستيت وريورز في سان فرانسيسكو بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين يوم الاثنين.

وأضاف رودي جوبير 25 نقطة وكان أفضل اللاعبين في الاستحواذ على الكرات المرتدة برصيد 14 متابعة كما سجل ميتشل 23 نقطة وكونلي 22 نقطة ليحقق جاز انتصاره الثالث على التوالي.

وتصدر دي أنجيلو راسل لاعب وريورز قائمة مسجلي النقاط برصيد 33 نقطة لكن الفريق، الذي بلغ نهائي المسابقة الموسم الماضي، واصل المعاناة وخسر للمرة الخامسة على أرضه في ست مباريات.

وكان وريورز متقدما 45-40 حتى منتصف الربع الثاني قبل أن يتألق جاز في الرميات الثلاثية المتتالية ويشق طريقه نحو فوز جديد.

 
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مصدر الخبر: رويترز
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