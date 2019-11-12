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رقم الخبر: 268057 تاريخ النشر: تشرين الثاني 12, 2019 الوقت: 17:42 الاقسام: منوعات  
كلبة ذكية تعلمت استخدام 29 كلمة للتواصل مع مالكتها

كلبة ذكية تعلمت استخدام 29 كلمة للتواصل مع مالكتها

تعلمت كلبة ذكية التحدث (باستخدام كلمات) مع مالكتها من خلال أزرار تضغط عليها لطلب الطعام والتنزه ومعظم الأشياء التي ترغب بها.

وعلّمت كريستينا هانغر، عمرها 26 عاما، كلبتها الأليفة (ستيلا) استخدام لوحة خاصة، تنقر على مفاتيحها باستخدام أطرافها، للتعبير عما ترغب بفعله.

وابتكرت أخصائية علم النطق الأمريكية، هانغر، الأزرار بنفسها وأثبتت النتائج أنها مذهلة.

وفي مقطع الفيديو المصوّر، تتجول ستيلا (عمرها 18 شهرا) عبر الكلمات، لتضغط على (سعادة) و(كرة) و(أرغب) وأخيرا (في الخارج)، قبل أن تتحرك إلى باب الخروج وهي تهز ذيلها.

وتستطيع الكلبة ستيلا أن تخبر كريستينا بأنها جائعة، أو ترغب في المشي، أو حتى عندما ترغب في فرك بطنها.

وحتى الآن، تعلمت الكلبة الذكية 29 كلمة مختلفة خلال سنة ونصف السنة من التدريب، وتقول هانغر إن ستيلا تلتقط كلمات جديدة بسرعة.

وبدأت هانغر بتعليم كلبتها الكلمات عند بلوغها 8 أسابيع من عمرها، كما أوضحت كيف يمكن لستيلا الإجابة عن الأسئلة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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