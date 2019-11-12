حمامة تتسبب في تأخر إقلاع طائرة في موسكو تأخر موعد إقلاع طائرة في مطار شيريميتيفو في العاصمة الروسية، بسبب حمامة تمكنت من الدخول إلى متن الطائرة ذات الرحلة (SU1730( المتوجهة إلى بتروبافلوفسك كامتشاتسكي.