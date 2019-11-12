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رقم الخبر: 268054 تاريخ النشر: تشرين الثاني 12, 2019 الوقت: 17:41 الاقسام: منوعات  
سائح يصاب بجروح خطيرة بعد حادث مروري مع زرافة

سائح يصاب بجروح خطيرة بعد حادث مروري مع زرافة

تمكن الأطباء الذين وصلوا إلى المكان من القيام بالإسعافات الأولية للسائح السويسري ونقلوه بمروحية إلى المستشفى في نيلسبرويت.

وقع حادث خطير مع زرافة في حديقة كروغر الوطنية في جنوب أفريقيا.

ضربت حافلة صغيرة مع 13 سائحا، زرافة. من تأثير الحادث، وقع الحيوان الذي يزن حوالي 750 كيلوغراما على سيارة مارة، كان يسافر فيها مواطن سويسري وزوجته. نتيجة الحادث، تكسر الجزء الأمامي وسقف السيارة. والحيوان مات.

وتمكن الأطباء الذين وصلوا إلى المكان بالقيام بالإسعافات الأولية ونقلوه بمروحية إلى المستشفى في نيلسبرويت. كان الضرر خطيرا للغاية، لذلك كان يجب نقله إلى عيادة في جوهانسبرغ.

أصيبت زوجة الضحية وسائحان من الحافلة الصغيرة بجروح طفيفة. يجري التحقيق في حالة الطوارئ، وفقًا لصفحة الحديقة الوطنية على تويتر.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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