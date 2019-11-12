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رقم الخبر: 268053 تاريخ النشر: تشرين الثاني 12, 2019 الوقت: 17:41 الاقسام: رياضة  
بديل مبابي.. جريزمان يدخل حسابات سان جيرمان

بديل مبابي.. جريزمان يدخل حسابات سان جيرمان

يتمتع الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، باهتمام متزايد من كبار أندية أوروبا أهمها ريال مدريد، بعد مستوياته المبهرة محلياً ودولياً، ولذلك فمن المتوقع أن يكون بطلاً للميركاتو الصيفي القادم.

وتبحث إدارة باريس سان جيرمان عن لاعبين بإمكانهم ملء الفراغ الذي سيُخلفه الرحيل المحتمل لكيليان مبابي إلى ريال مدريد، خاصة وأن نيمار دا سيلفا مرشح بدوره للرحيل خلال الانتقالات الصيفية القادمة.

وقالت مجلة “فور فو تو”، إن ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، وضع نصب عينيه التعاقد مع النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم برشلونة، وذلك من أجل تعويض رحيل مبابي في الصيف القادم.

ورغم أن أولوية باريس سان جيرمان هي تحصين كيليان مبابي، إلا أن ليوناردو يرغب في تأمين نفسه من ألاعيب النجم الفرنسي، خاصة وأن هذا الأخير صرح في أكثر من مناسبة، بأن حلمه هو اللعب في ريال مدريد.

 
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مصدر الخبر: سبورت 360
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