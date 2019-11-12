يتمتع الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، باهتمام متزايد من كبار أندية أوروبا أهمها ريال مدريد، بعد مستوياته المبهرة محلياً ودولياً، ولذلك فمن المتوقع أن يكون بطلاً للميركاتو الصيفي القادم.

وتبحث إدارة باريس سان جيرمان عن لاعبين بإمكانهم ملء الفراغ الذي سيُخلفه الرحيل المحتمل لكيليان مبابي إلى ريال مدريد، خاصة وأن نيمار دا سيلفا مرشح بدوره للرحيل خلال الانتقالات الصيفية القادمة.

وقالت مجلة “فور فو تو”، إن ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، وضع نصب عينيه التعاقد مع النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم برشلونة، وذلك من أجل تعويض رحيل مبابي في الصيف القادم.



ورغم أن أولوية باريس سان جيرمان هي تحصين كيليان مبابي، إلا أن ليوناردو يرغب في تأمين نفسه من ألاعيب النجم الفرنسي، خاصة وأن هذا الأخير صرح في أكثر من مناسبة، بأن حلمه هو اللعب في ريال مدريد.