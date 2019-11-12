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رقم الخبر: 268052 تاريخ النشر: تشرين الثاني 12, 2019 الوقت: 17:39 الاقسام: رياضة  
ريال مدريد يخطط لمعاقبة جاريث بيل بعد تصرفاته الأخيرة

ريال مدريد يخطط لمعاقبة جاريث بيل بعد تصرفاته الأخيرة

يدرس نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم فرض عقوبات رياضية على اللاعب جاريث بيل ، بسبب التصرفات التي يعتبرها عدد من المسؤولين غير مقبولة على الإطلاق.

واعتبرت صحيفة “سبورت” الإسبانية أن موقف جاريث بيل من ريال مدريد يشبه الاحتقار ، وذلك نظراً للطريقة التي يتعاطى بها مع الأحداث ، رفض التدريب مع المجموعة والقيام بذلك منفرداً.

وأشارت هذه المصادر أن حدة الخلافات بشأن الجناح الويلزي ازدادت بشكل غير مسبوق بعد عملية استدعائه للعب مع منتخب ويلز في تصفيات يورو 2020 وتصريحات زين الدين زيدان بأنه ليس مصاباً.

ويضيف التقرير الذي نشرته صحيفة “سبورت” أن ريال مدريد يمكن أن يفرض عقوبات على جاريث بيل والاستفادة من حقيقة أن سلوكه يمكن اعتباره انخفاضاً طوعياً في أدائه لكي لا يلعب ، وهذا يعتبر خطيراً جداً.

وتنص الفقرة 16 من الاتفاق بين الطرفين على أن التراجع الواضح والطوعي في أداء العمل شيء يمكن اعتباره أمراً خطيراً جداً ، وهو ما يعني عقوبة تعليق العمل وخصم الراتب على اللاعب من يومين إلى عشرة أيام.

وبالإضافة إلى ذلك ، تتضمن العقوبة التي يمكن أن يفرضها ريال مدريد على جاريث بيب خصم ما يصل إلى سبعة بالمئة من راتبه الشهري ، ولكن إذا تم اعتبار العقوبة خطيرة للغاية ، سيتم خصم 10 بالمئة من راتبه الشهري.

 
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مصدر الخبر: سبورت 360
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