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رقم الخبر: 268048
تاريخ النشر: تشرين الثاني 12, 2019
الوقت: 16:00
الاقسام: منوعات
دور الأمم المتحدة..!!
الکلمات المفتاحية
كاريكاتير
دور
الامم المتحدة
مصدر الخبر: الوفاق/ الراية القطرية
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