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رقم الخبر: 268045 تاريخ النشر: تشرين الثاني 12, 2019 الوقت: 16:01 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
نصيحة طبية «تحذيرية» لعشاق قهوة الصباح

نصيحة طبية «تحذيرية» لعشاق قهوة الصباح

اعتاد كثير من الناس على بداية نهارهم بشرب القهوة، حتى يطردوا عن أنفسهم النعاس، ويركزوا جيدا في العمل الذي يقومون به، لكن هذه العادة ليست آمنة دائما، بل إنها قد تسبب اضطرابات صحية خطيرة.

وينصح الأطباء من يعاني الصداع المزمن أو حرقة المعدة، بتفادي شرب القهوة في بداية النهار.

ويقول الباحث في مركز «أولجي» الكوري الجنوبي للطب، كيم بيونغ كون، إن القهوة تحدث تأثيرا شبيها بالمسكنات في جسم الإنسان، بالنظر إلى ما تحتويه من كافيين، لكن المشروب العالمي الشهير يسبب ضعفا في آليات مقاومة الجسم للألم مع مرور الوقت.

ويحصل هذا التأثير السيء لدى من يعانون الصداع المزمن، وبالتالي، فهم مدعوون إلى تفادي شرب القهوة في الصباح، لأن من شأن ذلك أن يفاقم وضعهم الصحي.

ويوضح الأكاديمي كان جاي هيونغ، وهو باحث في مركز «سامسونغ» الطبي، أن القهوة تحدث تأثيرا منبها لدى الإنسان، لكنها تعمل في الوقت نفسه على تحفيز إفراز أحماض المعدة.

وينصح الباحث من يعانون حرقة المعدة، بألا يبدأوا نهارهم بشرب القهوة، ويوصيهم بأن يعوضوها باحتساء الشاي أو الماء الفاتر.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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