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رقم الخبر: 268044 تاريخ النشر: تشرين الثاني 12, 2019 الوقت: 16:02 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
«الوباء المنسي» يقتل طفلا كل 39 ثانية

«الوباء المنسي» يقتل طفلا كل 39 ثانية

كشفت وكالات صحية عالمية، عن أرقام تثير تساؤلات عدة، وذكرت أن الالتهاب الرئوي يقتل طفلا كل 39 ثانية، وقد قتل ما يربو على 800 ألف طفل العام الماضي، وذلك رغم إمكانية الشفاء والوقاية منه في الغالب.

وفي تقرير بشأن ما وصفوه بأنه «الوباء المنسي»، حثت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ومنظمة إنقاذ الطفولة الخيرية وأربع وكالات صحية أخرى الحكومات على زيادة الاستثمار في اللقاحات للوقاية من المرض وفي الخدمات الصحية والأدوية لعلاجه.

وقال سيث بيركلي، الرئيس التنفيذي لتحالف جافي للقاحات (حقيقة أن هذا المرض الذي يمكن الوقاية منه وعلاجه وتشخيصه بسهولة لا يزال أكبر قاتل للأطفال الصغار في العالم تبعث على الصدمة).

والالتهاب الرئوي أحد أمراض الرئة الناجمة عن البكتيريا أو الفيروسات أو الفطريات.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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