أعلن رئيس قسم تطوير وتحديث بنك دم الحبل السري في ايران «اشكان مزدكير» ان ايران تعتزم انشاء مراكز لبنك دم الحبل السري في العراق وأذربيجان والإمارات.

واشار رئيس قسم تطوير وتحديث بنك دم الحبل السري في ايران «اشكان مزدكير» أشار الى فعالية 31 مركزاً لبنك الدم والخلايا الجذعية في المحافظات الإيرانية بالإضافة الى مركز بنك الدم في أربيل العراق وآخر في مسقط عمان قائلاً: ان ايران تسعى لانشاء مراكز لبنك دم الحبل السري والخلايا الجذعية في العراق وأذربيجان والإمارات.

وأكد رئيس قسم تطوير وتحديث بنك دم الحبل السري في ايران على مدى تطور ايران في هذا المجال مشيراً الى أهمية الخلايا الجذعية في علاج العديد من الأمراض السرطانية وأمراض الدم وترميم الإصابات الناتجة عن الحروق من الدرجة الثانية والثالثة.