  • الثلاثاء ١٤ ربیع الاول ١٤٤١
  • الثلاثاء , نوفمبر 12, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 268043 تاريخ النشر: تشرين الثاني 12, 2019 الوقت: 16:04 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
ايران تعتزم انشاء مراكز لبنك دم الحبل السري في العراق وأذربيجان والإمارات

ايران تعتزم انشاء مراكز لبنك دم الحبل السري في العراق وأذربيجان والإمارات

أعلن رئيس قسم تطوير وتحديث بنك دم الحبل السري في ايران «اشكان مزدكير» ان ايران تعتزم انشاء مراكز لبنك دم الحبل السري في العراق وأذربيجان والإمارات.

واشار رئيس قسم تطوير وتحديث بنك دم الحبل السري في ايران «اشكان مزدكير» أشار الى فعالية 31 مركزاً لبنك الدم والخلايا الجذعية في المحافظات الإيرانية بالإضافة الى مركز بنك الدم في أربيل العراق وآخر في مسقط عمان قائلاً: ان ايران تسعى لانشاء مراكز لبنك دم  الحبل السري والخلايا الجذعية في العراق وأذربيجان والإمارات.

وأكد  رئيس قسم تطوير وتحديث بنك دم الحبل السري في ايران على مدى تطور ايران في هذا المجال مشيراً الى أهمية الخلايا الجذعية في علاج العديد من الأمراض السرطانية وأمراض الدم وترميم الإصابات الناتجة عن الحروق من الدرجة الثانية والثالثة.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 19/8923 sec