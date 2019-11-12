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رقم الخبر: 268039 تاريخ النشر: تشرين الثاني 12, 2019 الوقت: 16:10 الاقسام: ثقافة وفن  
الأوسكار ترفض فيلما بسبب الاستخدام المفرط للغة الإنجليزية

الأوسكار ترفض فيلما بسبب الاستخدام المفرط للغة الإنجليزية

رفضت أكاديمية الأوسكار الدولية فيلم «جوي» للمخرجة الإيرانية المقيمة في النمسا سودابه مرتضائي بسبب استخدامها المفرط للغة الإنجليزية.

الفيلم من سيناريو وإخراج المخرجة الإيرانية النمساوية الذي يمثل النمسا هذه المرة في القسم الدولي لسباق أكاديمية الأوسكار تم رفضه بسبب الاستخدام المفرط للغة الإنجليزية إذ  أكثر من ثلثي حوارات الفيلم باللغة الإنجليزية وأخبر مجلس إدارة الأكاديمية عن رفضه لجنة الاختيار النمساوية للفيلم.

ويتناول الفيلم قصة حياة امرأة إفريقية من نيجيريا تدعى «جوي» تحاول بدء حياة جديدة لنفسها وابنتها في فيينا العاصمة النمساوية لكنها تجبر على ممارسة أعمال منافية للكرامة الإنسانية وحقوق البشر لسداد ديونها ودعم أسرتها...

وسبق منع الفيلم نفسه ممثلاً نيجيريا من دخول حفل توزيع جوائز الأوسكار لأفضل فيلم دولي في خطوة مماثلة وعدم سماح له في المشاركة في الأوسكار لأسباب نفسها.

وفقا لقواعد أكاديمية الأوسكار الدولية، يجب ان يكون زمن الأفلام الروائية الطويلة في هذا القسم أكثر من أربعين دقيقة وان يتم إنتاجه خارج الولايات المتحدة، وأن تكون معظم حواراتها بلغة غير الإنجليزية.

وقد تم عرض الفيلم لأول مرة في مهرجان البندقية السينمائي عام 2018 كما عرض الفيلم خلال يناير الماضي في النمسا وخلال مايو المنصرم في الولايات المتحدة وقد حصل على جائزة مهرجان لندن السينمائي الدولي الثاني والستين (BFI) وجائزة أفضل فيلم في مهرجان الفيلم المغربي.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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