وحسب دائرة العلاقات العامة للمؤسسة السينمائية فإن الانيميشن الايراني «السيد الايل» واستمرارا لحضوره الدولي، فاز هذه المرة بجائزة أفضل فيلم قصير من الدورة العاشرة لمهرجان لندن الدولي.

كما اقتنص الفيلم الجائزة الخاصة لمهرجان «بنجالوكا» الدولي لافلام الانيميشن المقام ببوسنة والهرسك.

كما يشارك الفيلم في مهرجان «مذهب اليوم» الدولي المقام حاليا في ايطاليا وسيحضر الفيلم ايضا في مهرجان «باف» الدولي الذي سيقام الاسبوع المقبل في استونيا.

ومن مشاركات الفيلم الدولية يمكن الاشارة الى حضوره في الدورة الـ17 من مهرجان «لياف» الدولي لافلام الانيميشن الذي سيقام اعتبارا من 29 نوفمبر الجاري في لندن.

«السيد الايّل» (آقاي كوزن) شارك قبل ذلك في عدة مهرجانات ابرزها مهرجان فجر و مهرجان زغرب ومهرجان انيماموندي ومهرجان انسي ومهرجان انيماتريكر ونال جوائز قيمة، منها الجائزة الخاصة لأفلام الكرتون من الدورة الثامنة والعشرين من مهرجان زغرب في كرواتيا وشهادة تقدير من القسم الدولي لمهرجان فجر الـ36.

الفيلم من إنتاج «الهه فرنيا» ويروي قصة مجتمع انسلخت عنه الانسانية فتحول الناس الى حيوانات مخيفة وتبدأ الحكاية من محطة مترو مهجورة تشبه الى حد كبير المدن والمجتمعات الاوروبية.