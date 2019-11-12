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رقم الخبر: 268037 تاريخ النشر: تشرين الثاني 12, 2019 الوقت: 16:11 الاقسام: ثقافة وفن  
فيلم ايراني قصير يفوز بجائزة مهرجان «لينغ شانغ» الصيني

فيلم ايراني قصير يفوز بجائزة مهرجان «لينغ شانغ» الصيني

فاز الفيلم الايراني القصير «أغلق عينيك» للمخرج ابوذر حيدري بالجائزة الذهبية في المهرجان الدولي للأفلام الآسيوية القصيرة «لينغ شانغ» الصيني بدورته السابعة عشرة.

والمهرجان عقد الاسبوع الماضي في مدينة «لين جانغ» الصينية بحضور المستشار الثقافي الايراني في بكين وبمشاركة اكثر من أربعة آلاف فيلم قصير من مختلف الدول الآسيوية.

«أغلق عينيك» يروي قصة شاب يعمل في صنع المفاتيح ويعاني من فقر مدقع، يقترح عليه صديقه السرقة من خزانة اموال وبعد ان حلت مشكلتهما يقرران اعادة الاموال التي سرقوها الى مكانها لكن اثناء فتحهم الخزانة يفاجئان باحداث جديدة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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