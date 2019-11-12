والمهرجان عقد الاسبوع الماضي في مدينة «لين جانغ» الصينية بحضور المستشار الثقافي الايراني في بكين وبمشاركة اكثر من أربعة آلاف فيلم قصير من مختلف الدول الآسيوية.

«أغلق عينيك» يروي قصة شاب يعمل في صنع المفاتيح ويعاني من فقر مدقع، يقترح عليه صديقه السرقة من خزانة اموال وبعد ان حلت مشكلتهما يقرران اعادة الاموال التي سرقوها الى مكانها لكن اثناء فتحهم الخزانة يفاجئان باحداث جديدة.