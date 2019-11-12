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رقم الخبر: 268035 تاريخ النشر: تشرين الثاني 12, 2019 الوقت: 16:15 الاقسام: سياحة  
قلعة بم.. أحد مواقع التراث العالمي
في محافظة كرمان جنوب شرقي إيران

قلعة بم.. أحد مواقع التراث العالمي

تقع قلعة بم وهي أكبر بناء من الطوب في العالم،في مدينة بم في محافظة كرمان في جنوب شرقي إيران. وقد أدرجت منظمة اليونسكو القلعة كأحد مواقع التراث العالمي بمسمى "بم ومشهدها الثقافي".

وكان البناء بأكمله عبارة عن حصن كبير تقع القلعة في وسطه، لكن وبسبب مظهر القلعة المثير للإعجاب، والتي تشكل أعلى نقطة في الموقع، أطلق على الحصن كله اسم " قلعة بم".

وتضررت اقسام منها من جراء زلازل عام 2003 ولازالت عملیات ترمیم و اعادة بناء قلعة بم التاریخیة مستمرة .

وتبلغ مساحة قلعة بم حوالى 180,000 متر مربع وهي محاطة بجدران عملاقة يبلغ ارتفاعها من 6-7 أمتار، وطولها 1,815 أمتار. تتميز القلعة بوجود برجين كبيرين بالإضافة إلى حوالى 67 برجا منتشرة في أرجاء المنطقة.

                    

                    

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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