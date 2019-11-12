سجل كونور جارلاند في الجولة الثانية من ضربات الترجيح، ليمنح أريزونا كايوتس الفوز 4-3 على واشنطن كابيتالز في دوري هوكي الجليد بأمريكا الشمالية.

وأحرز واشنطن 3 أهداف متتالية، ليفرض على منافسه اللجوء لوقت إضافي، وبدا أن كابيتالز في طريقه للفوز عندما سجل تي.جيه أوشي مع تبقي دقيقتين و46 ثانية على النهاية، لكن الهدف ألغي بداعي التسلل بعد مراجعة الفيديو.

وبدأ كابيتالز التسديد أولا في ضربات الترجيح، حيث أضاع أوشي محاولته قبل أن يسجل نيك شمالتز لاعب أريزونا.

وفي الجولة الثانية حاول يفجيني كوزنتسوف معادلة النتيجة لصالح كابيتالز، لكنه سدد في القائم الأيسر قبل أن يحرز جارلاند هدف الفوز لكايوتس.

وفاز كارولاينا هوريكانز 8-1 على أوتاوا سناتورز بفضل هدفين من سيباستيان أهو بالإضافة لهدف لكل من وارن فوجل ومارتن نيكاس وهايدن فليري ودوجي هاميلتون ورايان دزينجل وجويل إدموندسون.