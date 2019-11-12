رغم حصوله على راحة في الليلتين السابقتين، فشل ديترويت بيستونز في استعادة اتزانه بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين وسقط للمباراة الثانية على التوالي وذلك بالخسارة 114 / 120 أمام ضيفه مينيسوتا تيمبروولفز مساء الإثنين، (صباح الثلاثاء بتوقيت جرينتش).

وخاض بيستونز المباراة بعدما حصل على راحة لليلتين متتاليتين للمرة الأولى في مسيرته بالموسم الحالي، لكن تيمبروولفز الذي دخل المباراة الثالثة له في غضون 4 ليال فقط، كان الأكثر انتعاشا وقوة وحسم المباراة لصالحه ليفسد على اللاعب بليك جريفن فرحة المشاركة الأولى له مع بيستونز في الموسم الحالي.

ورغم الإجهاد في صفوف تيمبروولفز بعدما لجأ للوقت الإضافي في كل من مباراتيه السابقتين، كان الفريق أفضل أداء وانتزع الفوز الثمين على بيستونز في عقر داره.

وسجل جريفن 19 نقطة في 23 دقيقة خاضها خلال هذه المباراة التي شهدت عودته بعدما غاب عن صفوف بيستونز في المباريات العشرة الأولى في الموسم الحالي بسبب الإصابة.

وأنهى تيمبروولفز الربع الأول لصالحه 41 / 26 ليلعب فارق ال15 نقطة في هذا الربع دورا بارزا في حسم المباراة لصالحه، علما بأن بيستونز استعاد بعض اتزانه في الربع الثاني (25 / 25) كما قلص الفارق نسبيا مع ضيفه في الربع الثالث (30 / 26).

ولكن بيستونز احتاج لبذل جهد أكبر في الربع الأخير حيث قلص الفارق مجددا (33 / 28) لكن هذا لم يكن كافيا للتخلص من الفارق الكبير الذي حققه تيمبروولفز في الربع الأول لينهي الأخير المباراة لصالحه بفارق ست نقاط.

ويدين تيمبروولفز بالفضل الكبير في هذا الفوز الثمين إلى لاعبيه كارل أنتوني تاونز وأندرو ويجنز حيث سجلا مجتمعين 58 نقطة، ليقودا الفريق إلى الفوز السادس مقابل 4 هزائم في المباريات الـ10 التي خاضها الفريق في المسابقة حتى الآن بالموسم الحالي.

وفي المقابل، مني بيستونز بالهزيمة السابعة له مقابل 4 انتصارات في الموسم الحالي حتى الآن.