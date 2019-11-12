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رقم الخبر: 268018 تاريخ النشر: تشرين الثاني 12, 2019 الوقت: 12:25 الاقسام: محليات  
رؤساء الأرصاد الجوية الأعضاء في منظمة "ايكو" يجتمعون في طهران

رؤساء الأرصاد الجوية الأعضاء في منظمة "ايكو" يجتمعون في طهران

تنعقد في طهران خلال يومي 12 و 13 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري اجتماعات الدورة الثالثة لرؤساء منظمات الارصاد الجوية للدول الاعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي "ايكو".
وقالت رئيسة منظمة الارصاد الجوية الايرانية "سحر تاج بخش" ان الامانة العامة للكوارث الطبيعية مقرها في طهران ومن اهدافها البعيدة الامد هي التنبأ وتحليل المعلومات الجوية التي تحصل عليها من انظمة التحذير السريع.
واضافت تاج بخش  ان الهدف من هذا الاجتماعات  هو تبادل الاراء في هذا المجال والسيطرة عليها .
واشارت الى مشاركة خبراء من تركيا وافغانستان وتركمانستان وكازاخستان وازبكستان وطاجيكستان وباكستان فضلا عن ايران قائلة: ستقام الى جانب الاجتماعات ورشات تعليمية سيشارك فيها المجتمعون وبعض سفراء الدول الاجنبية المقيمة في طهران .
وتنعقد اجتماعات الدورة الثالثة لرؤساء الارصاد الجوية الاعضاء في منظمة ايكو يومي 12 و 13 تشرين الثاني الحالي في طهران.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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