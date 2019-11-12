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رقم الخبر: 268015 تاريخ النشر: تشرين الثاني 12, 2019 الوقت: 11:41 الاقسام: دوليات  
رئيس بوليفيا المستقيل يقبل اللجوء السياسي إلى المكسيك

رئيس بوليفيا المستقيل يقبل اللجوء السياسي إلى المكسيك

أعلن الرئيس البوليفي المستقيل إيفو موراليس اليوم الثلاثاء، توجهه إلى المكسيك وقبوله اللجوء السياسي الذي منحته له.
وكتب مواراليس عبر حسابه بموقع "تويتر"، "إخوتي وأخواتي! أغادر إلى المكسيك... ممتن لمبادرة حكومة البلد الشقيق التي منحتنا حق اللجوء للحفاظ على حياتنا".
وتابع: "من المؤلم أن أغادر البلاد لأسباب سياسية، لكنني سأظل دائما متعلقا بها. سأعود قريبا بمزيد من القوة والطاقة".
وأعلنت المكسيك الاثنين أنها قررت منح اللجوء السياسي للرئيس البوليفي المستقيل، وسط حالة من الفراغ في السلطة خلفتها مغادرة الرئيس اليساري لمنصبه.
وقال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو ابرارد في مؤتمر صحفي: "تلقيت قبل دقائق مكالمة هاتفية من الرئيس إيفو موراليس طلب فيها شفهيا ورسميا اللجوء السياسي إلى بلادنا".
وأضاف: "اتخذت وزيرة الداخلية أولغا سانشيز كورديرو القرار بمنحه حق اللجوء لأسباب إنسانية"
وكان الرئيس البوليفي موراليس قد أعلن الأحد استقالته من منصب الرئاسة الذي انتخب للتو إليه لولاية رابعة، بعد اندلاع احتجاجات ضد نتائج الانتخابات التي جرت في أكتوبر الماضي، كما أعلن رئيس مجلس الشيوخ والنائب الأول لرئيس مجلس الشيوخ الاستقالة أيضا.
وأعلن المعارض لويس فرناندو كماتشو، أن سلطات البلاد تبحث عن الرئيس المستقيل إيفو موراليس لتوقيفه، مؤكدا اختفاء موراليس بعد إعلانه الاستقالة.
بدوره أدان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الانقلاب على حليفه اليساري إيفو موراليس، وأكدت السفارة الفنزويلية في بوليفيا أنها تستطيع تأمين اللجوء للرئيس المستقيل وحمايته داخل مبنى السفارة.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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