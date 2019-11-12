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رقم الخبر: 268013 تاريخ النشر: تشرين الثاني 12, 2019 الوقت: 11:53 الاقسام: محليات  
بدء الترشيح لانتخابات مجلس الشورى الاسلامي مطلع ديسمبر

بدء الترشيح لانتخابات مجلس الشورى الاسلامي مطلع ديسمبر

أصدرت لجنة الانتخابات بوزارة الداخلية بيانا أعلنت فيه أن تسجيل المرشحين للدورة الحادية عشرة لمجلس الشورى الإسلامي سيبدأ في الأول من كانون الاول/ ديسمبر ويستمر لمدة أسبوع.
وأشار البيان إلى أن الانتخابات البرلمانية الحادية عشرة ستجري يوم الجمعة الموافق 21 شباط/ فبراير 2020 .
يتألف مجلس الشورى الإسلامي (برلمان البلاد) من 290 مقعدا، ينتخب أعضاء مجلس الشورى الـ285 في اقتراع مباشر، بينما تم تخصيص الخمسة مقاعد الباقية لتمثيل الفئات الخاصة وهم الزرادشتيين، واليهود، والآشوريين، والمسيحيين الكلدان، والأرمن (مقعدين للأرمن، واحد لأرمن شمال إيران والآخر لأرمن الجنوب).
يتم انتخاب 285 عضوا بشكل مباشر كل أربع سنوات في 196 دائرة انتخابية فردية أو المتعددة الأعضاء. وفي الدوائر الانتخابية ذات العضو الواحد، يجب أن يحصل المرشحون على ربع الأصوات على الأقل في الجولة الأولى.
 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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