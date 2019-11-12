حجزت لاعبة القوى الايرانية "هاشمية متقيان" بطاقة التأهل الى بارا اولمبياد طوكيو 2020 وذلك بعد تقلدها الميدالية الفضية في بطولة العالم للمعاقين المقامة في الامارات العربية المتحدة .

ففي اليوم الخامس لبطولة العالم لالعاب القوى المقامة في مدينة دبي الاماراتية استطاعت اللاعبة الايرانية "هاشمية متقيان" الفوز بالمركز الثاني في مادة رمي السهم وتتقلد فضية المادة مسجلة رمية بمسافة 22.67 متر لتحل الثانية عالميا وتتأهل الى اولمبياد طوكيو 2020 للمعاقين .

وتقام بطولة العالم لالعاب القوى في الامارت بمشاركة 1400 لاعب ولاعبة من 122 دولة وتستمر الى يوم 16 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي .