حجز عضو المنتخب الايراني للرماية بالبندقية الهوائية اللاعب " جواد فروغي " بطاقة التأهل لالمبياد طوكيو 2020 بعد فوزه بالمركز الثالث وتقلده برونزية اسيا المقامة في قطر .

وكان فروغي قد احتل المركز الثالث آسيويا في بطولة قطر بعد حصوله 585 نقطة في مادة الرمي بالبندقة الهوائية ليحجز البطاقة الاولمبية السادسة للوفد الايراني المشارك في المبياد طوكيو 2020.

وفي فئة المنتخبات احتل المنتخب الايراني المركز الرابع بعد الصين وكوريا الجنوبية والهند .

تقام الدورة الرابعة عشر لبطولة آسيا للرماية في مدينة الدوحة القطرية خلال الفترة من 5-14 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي ويحجز الاوائل فيها بطاقة المبياد طوكيو 2020.

من جهة أخرى احرز فريق شباب ايران الزوجي الميدالية البرونزية بمنافسات الرماية بالبندقية الهوائية وذلك في اطار بطولة آسيا للرماية المقامة في قطر.

وتمكن الفريق المكون من الرامية " آرمينا صادقيان" و"اميرسياوش ذوالفقاريان"من الحصول على المركز الثالث

بـ 626.5 نقطة وذلك على حساب فريق الصين 2.